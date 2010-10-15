В університетах ФРН здійснюватимуть підготовку імамів

У трьох університетах Німеччини відкриються центри підготовки імамів і викладачів ісламу.

Як повідомляє Освітній портал з посиланням на німецький телеканал ZDF, центри підготовки за фахом "ісламська теологія" відкриються в університетах Тюбінгена, Мюнстера і Оснабрюка. Перших студентів за програмою підготовки бакалаврів центри приймуть в 2012 році. У даний час університети розробляють програму і єдині навчальні стандарти.

Надалі відкриття центрів підготовки імамів планується в університетах Ерлангена, Марбурга і Гіссена.

Фінансування ісламських навчальних центрів при університетах здійснюватиметься федеральною владою. Кожен університет отримає по 4 млн євро протягом п`яти років. Потім, залежно від результатів, схема фінансування може бути змінена: одну третину необхідних коштів надаватимуть землі, на території яких розташовані університети.