Польські ВНЗ відчиняють двері для українських студентів

Корпорація “Українсько-польський центр академічних обмінів” здійснює підтримку української молоді, яка здобуває освіту за кордоном.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН голова правління корпорації Олексій МОСКАЛЕНКО.

Він зазначив, що корпорація допомагає молодим людям України здобути вищу освіту в Польщі. За його словами, отриманий в польських вузах диплом визнається в усіх країнах Євросоюзу, і в Україні. Він відзначив, що автоматичне визнання отриманих у Польщі дипломів в Україні без стане можливим завдяки створенню спеціальної програми навчання, про яку центру вдалося домовитися з двома вищими навчальними закладами в Ополє.

За словами Москаленка, вартість одного року навчання в Польщі становить приблизно 2200 євро, але для українських студентів вдалося добитися пільг, тож річна вартість становитиме близько 1000 євро на рік, а плата за один день проживання - лише 3 євро в день. За його словами, пільг для українців вдалося добитися завдяки заходам, вжитих Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту і корпорації “Українсько-польський центр академічних обмінів”. О.МОСКАЛЕНКО підкреслив, що відповідно до Декларації про співробітництво від 14 червня 2010 року, яку підписали міністерство та корпорація, вони співпрацюватимуть “на терені надання українській молоді можливості отримувати освіту в європейських університетах на пільгових умовах”. Він наголосив, що корпорація співпрацює з Опольським університетом та Вищою школою управління та адміністрації в місті Ополє.

О.МОСКАЛЕНКО також зазначив, що в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу корпорація займатиметься кадровим забезпеченням волонтерами “Євро-2012”. Студенти, які навчатимуться за проектом центру, зможуть проходити спеціальний курс підготовки волонтерів на Євро-2012 за офіційними стандартами УЄФА, що збільшить їх шанси стати офіційними волонтерами на час проведення чемпіонату.

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Сергій ГЛУЩЕНКО повідомив, що перша група студентів уже виїхала в Польщу. За його словами, в рамках проекту передбачається підготовка студентів для роботи в Україні. Він зазначив, що йдеться про підготовку “на європейському рівні з європейськими сертифікатами”.

С.ГЛУЩЕНКО також наголосив, що в рамках співпраці міністерства з корпорацією буде запроваджена програма соціально-психологічної адаптації спортсменів, які завершили активні виступи.

Радник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор ДАДОНОВ наголосив, що одне з основних завдань проекту - інтеграція України до ЄС. За його словами, навчаючись в Польщі “кожен студент робить маленький крок до ЄС”, набираючись знань та розповідаючи про Україну. “Адже це дасть більше користі, ніж ходіння з плакатами про бажання вступити до ЄС”, - додав В.ДАДОНОВ. Він наголосив, що корпорація не тільки відправлятиме студентів на навчання за кордон, але запровадить в Україні курси для залучення спортсменів, які завершують свою кар’єру, до нових видів діяльності, нових професій.

Директор гімназії “Києво-Могилянський колегіум” Олександр КОВАЛЬЧУК наголосив, що участь загальноосвітнього закладу в подібних проектах гарантує одержання освіти високої якості за кордоном. “Це дуже хороша ідея і вже є серед моїх вихованців і серед вихованців моїх колег учні, які зацікавились цим проектом і вже на сьогодні думають про те, щоб вже в наступному році взяти участь в проекті”, - додав він. За його словами, “за подібними корпораціями, за подібними ініціативами – майбутнє, оскільки в наших дітей буде можливість здобували непогану європейську освіту”.

У прес-конференції через Інтернет–міст взяли участь польські освітяни, які представили польські університети, задіяні в даному проекті.