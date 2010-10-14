Табачник: російські підручники нам ближчі

Міністр освіти та науки Дмитро Табачник вважає, що російські підручники українцям ближчі. Таку думку він висловив в інтерв’ю Zaxid.net , відповідаючи на питання, чому він схиляється більше до російського досвіду і російських підручників.

“За поурочним плануванням, звісно, нам російські підручники ближчі. Чому? Тому що з однієї колиски пішли, – розповідає Табачник. – Наші опоненти закидають: „Як ви посміли подумати про спільний підручник з історії?” Ще раз повторюю для тих, хто може почути: „Ніколи не говорили про спільний підручник і він не потрібен, бо, наприклад, в українській школі національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького вчать набагато довше, ніж за один урок з нею ознайомляться в російській школі. Українсько-російський підручник нам зараз недоцільно готувати. Ми говорили лише про посібник для вчителів з двома точками зору, діалогом, з різними позиціями. Для дорослих людей, які свою думку повинні мати і знати точку зору опонентів. Вчитель, який прочитає і Грушевського, і Ключевського матиме кращі знання. Бо Грушевський пересмикує факти, підганяючи їх до своєї концепції, так само, як і Василь Ключевський”

За словами міністра, у запозиченні підручників немає нічого поганого. “Досвід підручників з літератури ми можемо запозичити у Європи, підручник з історії має бути свій національний, але побудований за європейськими традиціями, щодо російських, то їх навіть фахівці з генерального директорату Ради Європи, визнають кращими за багато європейських моделей. Це означає, що всі найкращі досягнення освіти треба запозичувати і не займатися хуторянством. Нам ближчі не російські, німецькі чи французькі підручники, нам ближчі кращі підручники”.