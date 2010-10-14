До Києва завітає творча та наукова інтелігенція з усього СНД

У 2011 році VI Форум творчої та наукової інтелігенції країн СНД пройде в Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це повідомив міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК, виступаючи сьогодні на V Форумі творчої та наукової інтелігенції держав - учасниць СНД у Москві.

«Пропонуємо провести шостий Форум творчої і наукової інтелігенції держав - учасниць СНД в Україні, у місті Києві в 2011 році. Як у нас говорять: ласкаво просимо», – сказав М.КУЛИНЯК.

Він також зачитав привітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА учасникам форуму в Москві.

«Упевнений, що нинішній форум відкриє нові горизонти для взаємовигідних партнерських відносин і сприятиме розвитку міжкультурного діалогу між країнами - учасницями СНД, даючи потужний імпульс інтеграційним процесам у молодіжному середовищі», - зазначається у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.