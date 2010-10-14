Табачник: від скасування платних послуг втратять студенти

Платні послуги перш за все необхідні вищим навчальним закладам, а не уряду. Таку думку міністр освіти та науки Дмитро Табачник висловив в інтерв’ю Zaxid.net

“Хочу сказати, що платні послуги абсолютно не потрібні уряду. Заради спокою, заради популістських кроків щодо привернення на свій бік молодого електорату, можна було б їх взагалі скасувати. Платні послуги необхідні перш за все університетам. Для того, щоб зміцнити свою матеріально-технічну базу, для того, щоб розвиватися, для того, щоб просто мати абсолютно реальні ознаки університетської автономії”, – запевняє міністр.

Також, за словами Табачника, від скасування платних послуг втратять самі студенти.

“Так от, після незадоволення студентів всі додаткові платні послуги у сфері освітньої діяльності скасовані. Від цього втратять і університети у своїй автономії і коштах, і втратять студенти. Всі ці платні послуги започатковувались заради того, щоб завдати потужного удару по тіньових схемах, по передачі грошей і таке інше”.

На питання видання, як почувається головний освітянин в ролі одіозної особистості, яким його сприймають, зокрема, на Заході України, Табачник відповів, що “міністр освіти – не переможець конкурсу краси, він не повинен всім подобатись”.