Російським ВНЗ нема кого навчати

Зменшення числа випускників російських шкіл призводить до того, що російським вищим навчальним закладам сьогодні нема кого навчати, заявив у вівторок на засіданні Громадської ради при Міносвіти і науки РФ міністр освіти і науки Андрій Фурсенко. Повідомляють РИА-Новости

"Проблема в тому, що дійсно нема кого навчати, про це ми говорили неодноразово. Ця проблема реально існує. І що з нею робити, затягувати силоміць або все-таки створити реальне конкурсне середовище у вишах, в які людина вступає не тому, що більше нікого немає, а тому, що вона на певному рівні", - заявив міністр.

"Я можу сказати, щоб цього не було, треба різко скоротити кількість бюджетних місць. Хочете, щоб скрізь був страшний конкурс, візьміть, переполовиньте", - сказав він, додавши, що це не заклик до скорочення бюджетних місць у ВНЗ, "так само, як і не було заклику скоротити кількість вчителів".

На думку Фурсенка, вишам не варто приймати людей, "які самі не знають, куди вони хочуть вступати". "Давайте збережемо фінансування, різко збільшимо утримання бюджетних місць, і ось вам відповідь - гроші прийдуть ті ж самі, а людей буде менше", - запропонував міністр.

Міністр відзначив, що він не впевнений, що "це міра правильна на сьогодні, але, якщо у нас за 3-4 роки кількість випускників шкіл зменшується вдвічі, то розраховувати на те, що будуть ті ж самі конкурси і та ж сама затребуваність кожного місця у вузі, не доводиться.

За даними Міносвіти РФ на серпень 2010 року, з майже 840 тисяч випускників шкіл на безкоштовні відділення вишів цього року могли вступити 448 тисяч осіб. Стільки бюджетних місць передбачено міністерством освіти і науки РФ у всіх державних ВНЗ на всіх формах навчання.

За останні десять років кількість учнів скоротилося приблизно на 10 мільйонів осіб. Демографічний спад початку 90-х позначатиметься ще близько п`яти років, вважають експерти. За парту в російських школах в новому 2010-2011 навчальному році сіло на 150 тисяч учнів менше - 13 мільйонів юнаків. В той же час з 2007 року спостерігається зростання числа першокласників, в 2010 році в перший клас прийшли близько 1,4 мільйонів учнів, тоді як в 2009 їх було на 200 тисяч менше. За прогнозами Міністерства освіти і науки РФ, якщо така тенденція збережеться, то проблема дефіциту учнів для російських шкіл може бути вирішена до 2020 року.