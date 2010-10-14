Влада Києва планує залучати молодь на допомогу ЖЕКам

Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації має ідею створити молодіжні трудові загони, які забезпечуватимуть студентів тимчасовою роботою. Таким чином міська влада хоче залучати молодь до прибирання снігу, допомоги ЖЕКам, будівельникам, «Київзеленбуду».

Як повідомляє Об`єднаний портал муніципальних ЗМІ "Київпрес", про це повідомив в.о. начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Остап СМУК на зустрічі з представниками студентського парламенту України та переможцями конкурсу «Кращий студент України - 2009».

За його словами, наступного року міська влада планує відкрити Будинок молоді, який стане центром молодіжного руху і дозволить проводити міжнародні конференції.

Також О.СМУК розповів студентам про просвітницьку кампанію «Збережи себе», яка направлена на формування здорового способу життя у студентів, яка реалізується в 17 вищих навчальних закладах столиці. З досвіду Львова Київ перейняв безкоштовні курси для людей, які збираються одружуватися. Адже за статистикою, 58% подружніх пар в Україні розлучуються, а більша частина незадоволена браком.

Зараз управління працює над компанією «Займись собою». Це буде соціальна реклама, що пропагуватиме вдосконалення та розвиток молоді за рахунок відвідування спортивних секцій, танців, мовних курсів тощо. Також планується створити соціальний центр, який надаватиме бажаючим інформацію про ті гуртки та клуби, які діють в районах міста.