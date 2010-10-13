У медуніверситеті побилися іноземні та українські студенти

У Харківському національному медичному університеті сталася бійка між іноземними та українськими студентами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член Харківської обласної громадської організації «Воля» Дмитро ПИЛИПЕЦЬ.

За його словами, у вівторок близько 14.00 під час перерви між лекціями в лекційній залі Навчально-лекційного корпусу група студентів-туркменів (близько 20 осіб) побила студента-українця Миколу ГЕЛАНА та інших студентів, які спробували його захистити.

Д.ПИЛИПЕЦЬ зазначив, що бійка сталася через те, що туркменським студентам сказали, нібито М.ГЕЛАН називає їх «хачами». Громадянин Туркменістану, студент цього потоку, напав на постраждалого та почав бити, поваливши на сходи лекційної зали. До побиття приєднались інші студенти-туркмени.

Студенти, котрі намагалися розборонити бійку, також отримали ушкодження. За словами Д.ПИЛИПЦЯ, це «як мінімум троє українських студентів». Після лекції група студентів-громадян Туркменістану намагались спровокувати продовження бійки.

Д.ПИЛИПЕЦЬ зауважив, що сьогодні постраждалий має пройти судово-медичну експертизу та зафіксувати травми.

Він припустив, що причиною конфлікту могло стати те, що в університеті проводяться заняття на «змішаних потоках», коли на лекціях присутні студенти різних національностей.

Начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА підтвердила факт написання заяви студентом одного з харківських вишів, але зауважила, що не має права називати ВНЗ, у якому сталася подія.

«Є заява студента одного з наших вишів, я не маю право називати, якого. Була бійка між студентами. Зараз проводиться розбирання, опитують всіх свідків події», - сказала Л. ВОЛКОВА.

У деканаті факультету роботи з іноземними студентами Харківського національного медичного університету відмовилися коментувати інформацію про інцидент.

Нагадаємо, що за останній тиждень це вже друга конфліктна подія в Харкові за участю іноземних громадян. Так, 9 жовтня під час бійки українських та в’єтнамських школярів загостреними палицями були травмовані двоє громадян України.