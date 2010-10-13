14 жовтня о 14.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему “Як українському студенту отримати вищу освіту в Європі?” На прес-конференції будуть обговорюватися наступні питання: Коли мобільність студентів – неодмінна складова Болонського процесу – нарешті стане реальністю для української молоді? Як вирішити проблему нострифікації дипломів? Чи зацікавлені західні ВНЗ в українських студентах? У прес-конференції візьмуть участь заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Сергій Глущенко, радник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Дадонов, голова правління Корпорації «Українсько-польський центр академічних обмінів» Олексій Москаленко.

В рамках прес-конференції буде презентовано новий інформаційний проект «УНІАН-Освіта».

У прес-конференції через Інтернет-міст також візьмуть участь польські освітяни: Маріан Дучмал – ректор Вищої школи управління і адміністрування, Стефан Марек Грохальський – проректор Опольського університету і Вєслава Пьонтковська-Степаняк – директор Інституту Політології Опольського університету