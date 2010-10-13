У Харкові студенти оголилися, протестуючи проти платних послуг

У Харкові пройшов студентський марш і мітинг проти постанови Кабінету міністрів України № 796 про введення плати за низку послуг у навчальних закладах.

Студенти зібралися біля пам`ятника Шевченку і рушили вздовж вулиці Сумської до площі Свободи.

Напроти будівлі облдержадміністрації пройшов мітинг під гаслами: "Сім Дев`ять Шість - стіпендію з`їсть", "Знання - не товар, Універ - не базар", "більше ОСВІТИ - менше бабла".

Потім молодь розіграла мініатюру, ідея якої полягала в тому, що за час навчання студента оббирають до нитки.

Мітингувальники прийняли звернення до голови ОДА Михайла Добкіна з вимогою звернутися до президента, щоб той скасував 796-ту постанову Кабміну.

До мітингу вийшов заступник Добкіна Ландсман, який спілкувався чомусь переважно з пресою, а не зі студентами.

За оцінками правоохоронців, всього в акції протесту взяли участь близько 500 студентів.

Загалом акції протесту відбулися у 15 містах країни.

Харківінфо