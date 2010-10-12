Янукович завітав до школи і подарував учням м'ячі

У Дніпропетровську Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав відкритий урок у Дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву №5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, урок провели з дітьми олімпійські чемпіони Олександр ВОЛКОВ та Арвідас САБОНІС.

У вітальному слові глава держави із приємністю відзначив те, що на Дніпропетровщині є ентузіасти, які опікуються розвитком молодіжного та юнацького спорту. “І вони вклали свою душу, щоб спорт тут розвивався, і у вас була можливість займатися улюбленим заняттям”, – сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ високо оцінив рівень Дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №5, зокрема, зазначивши, що на сьогодні її вихованцями вже є чотири олімпійські чемпіони. Глава держави побажав вихованцям школи досягнути високих спортивних результатів, наполегливості та волі до перемоги. “І бажаю, щоб вами пишалася країна”, – додав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подарував учням комплекти нової спортивної форми та баскетбольні м’ячі. Президент баскетбольного клубу “Дніпро” Валерій КОНДРАТЬЄВ вручив главі держави майку клубу з першим номером.

Символічним вкиданням м’яча у поле В.ЯНУКОВИЧ розпочав гру між командами вихованців спортивної школи.