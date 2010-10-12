Ректори виступають проти платного перескладання іспитів

Голова Ради ректорів Київського регіону Анатолій ТУГАЙ заявляє, що платне перескладання академічних заборгованостей в університетах недопустиме.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ТУГАЙ висловив на прес-конференції "Платні послуги у вузах: доцільність і права студентів".

"Плати за перескладання не має бути. Законом передбачено, що студент може складати іспит тричі. Я не знаю, в яких це вузах ходять по п`ять-десять разів на перескладання", - зазначив він.

У свою чергу, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Віктор АНДРУЩЕНКО наголосив: "Навіть, якщо студент з якихось причин пропустив ту чи іншу лекцію, його переслідувати не слід".

Деякі норми урядової постанови, яка дозволяє вводити платні послуги у ВНЗ, на думку А.ТУГАЯ, слід виключити. "Не можна позбавляти студента можливості працювати у вузі там, де він хоче: чи в бібліотеці, чи у фізкультурному залі, чи в Інтернет-залі. Ми ж цими постановами позбавляємо студента цієї можливості. Ми проти цього і ми це визнали", - наголосив він.

Водночас ректори погодилися, що певні додаткові платні послуги все ж таки можна надавати, але це має вирішуватись винятково за погодження зі студентським самоврядуванням. "Які і як вводити платні послуги, повинна вирішувати вчена рада, ректорат і студентське самоуправління", - підкреслив В.АНДРУЩЕНКО.

"До мене звернулись студенти з пропозицією створення студентської поліклініки або профілакторію, але бюджетних коштів на це немає. Якщо студенти приймуть рішення, я буду виходити на Міністерство охорони здоров`я, на реальні поліклініки і робити ці платні послуги", - зазначив він.

Ректор Національного транспортного університету Микола ДМИТРИЧЕНКО зазначив, що в цілому така постанова потрібна, але документ повинен бути опрацьований студентською громадою, ректорським корпусом, а також колективом університету. “Це повинен бути виважений документ", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня 2010 року ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, виш має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

Це урядове рішення викликало хвилю протестів серед студентства.

Сьогодні, 12 жовтня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України змінив постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши низку відповідних положень. За словами голови Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира СЕМИНОЖЕНКА, зокрема, скасовані такі платні послуги як перездача іспитів, користування Інтернетом, а також фінансування лабораторних робіт.