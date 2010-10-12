У Києві відбудеться зустріч відомих освітян столиці

У Київському міському будинку вчителя сьогодні відбудеться вечір-зустріч із ветеранами освіти – керівниками навчальних закладів міста Києва.

Як інформує мерія міста, яка надала підтримку заходу, це буде перша зустріч із циклу «Життя славетних вчителів», започаткованого за ініціативи Київського міського будинку учителя й Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України.

На зустріч запрошені відомі освітяни, які мають державні відзнаки та нагороди, директори освітніх закладів Києва, які вийшли на заслужений відпочинок, а деякі ще й досі працюють на педагогічній ниві.

Вони матимуть можливість поспілкуватися з колегами, учнями, однодумцями та послухати виступи молодих музикантів.

Початок зустрічі о 16.00.