До заохочування талановитої молоді долучився губернатор Київщини

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК ініціює створення спеціальних премій та стипендій для заохочування талановитої молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час київського обласного молодіжного форуму «Будуємо разом нову країну» у Броварах.

«Від Партії регіонів на цих виборах (до органів місцевого самоврядування – УНІАН) йде близько 20% молодих людей, які сьогодні приймають участь у розбудові нашої держави. Такої держави, у якій було б не соромно жити, держави, яка б увійшла до складу двадцятки найкращих держав світу в найближчі роки. Ми почули, що молодь до цього готова, вона дійсно хоче бути з тими, хто бере на себе відповідальність», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив учасникам форуму, що їм запропоновано 10 премій у розмірі 5 тис. грн. для підтримки молодих фахівців у галузі освіти, журналістики, спорту, культури, підприємництва та в інших галузях. Крім того, буде виплачуватись 50 «губернаторських стипендій» у розмірі 600 грн. найкращим студентам.

«Ми сьогодні показали: якщо ти бажаєш вчитися, якщо ти бажаєш себе реалізувати, то у тебе є можливість», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК, зазначивши, що троє його заступників мають від близько 30 років, а шестеро голів районних держадміністрацій Київщини – 33-річні.