У Києві проходять Дні європейської освіти

Вчора, 10 жовтня, у Києві розпочалися Дні європейської освіти, який підтримали уряди України, Великої Британії, Естонії, Німеччини і Польщі. Про це повідомляє "Радіо "Свобода".

У рамках Днів європейської освіти – зустрічі представників європейських освітніх програм, фондів, вищих учбових закладів з українськими колегами; дискусії щодо перспектив для українського студентства отримати вищу освіту в Європі; налагодження контактів між учбовими закладами України і держав ЄС.

Менеджер освітніх програм Британської ради Марія Захарова зазначила: «За умов європейської інтеграції України значно збільшується роль європейської освіти. Українські студенти, навчаючись у країнах Євросоюзу, отримують якісні знання, дипломи міжнародних стандартів і навички життя у демократичних, економічно розвинених державах».

За даними Міністерства освіти України, найбільше українських студентів навчаються у Великій Британії, Польщі, Чехії, Німеччині, Франції. Цього навчального року збільшилась кількість українців у вузах Естонії, Швеції та Нідерландів.