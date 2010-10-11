Студенти оголосили Всеукраїнську акцію протесту

12 жовтня відбудеться Всеукраїнська акція протесту студентів проти запровадження додаткових платних послуг у вищих навчальних закладах. Про це УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій Черних.

Всеукраїнська акція протесту пройде в Києві, Харкові, Сімферополі, Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Житомиру, Кам’янець-Подільському, Сумах, Хмельницькому, Луганську та інших містах.

Ініціатором акції протесту виступила Фундація регіональних ініціатив та інші студентські та молодіжні громадські організації, які виступають за скасування постанови Кабміну про платні послуги у ВНЗ.

В рамках Всеукраїнської акції протесту планується подача адміністративного позову до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання незаконними окремих положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

«Переконаний, що або в порядку скасування президентом України рішення уряду щодо запровадження додаткових платних послуг, або через Окружний адміністративний суд платні послуги для студентів вузів будуть скасовані», - підсумував Андрій Черних.