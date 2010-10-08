У Росії студентів змусять захищати дипломи у режимі онлайн

Прем`єр-міністр Володимир Путін підтримав ініціативу ректора Санкт-Петербурзького державного університету Миколи Кропачова проводити захист дипломів в режимі онлайн-конференції через Інтернет. Обговорення проекту пройшло напередодні під час петербурзької наради з питання «Про реалізацію програм розвитку провідних університетів», в якому взяли участь ректори Московського державного університету, Санкт-Петербурзького державного університету та інших федеральних ВНЗ Росії, повідомляє РБК.

«Це дуже добре, витрати тут мінімальні, але ефект буде дуже великим. Тут вже не схалтуриш, коли вся країна бачитиме, як відбувається захист», - прокоментував ініціативу Кропачова Путін.

Практика використання захисту випускних робіт в режимі онлайн вже апробована в Санкт-Петербурзькому університеті. Очікується, що подібна міра дозволить підвищити якість підготовки студентів.