За побитого на уроці сина батьки вимагають від школи 200 тис. грн., пише газета “Комсомольська правда в Україні”.

Бійка відбулася на уроці російської мови в харківській середній школі №90 21 квітня. Вчителька вийшла з класу на декілька хвилин, і хлопці почали балуватися. Із слів учнів, Андрій і його однокласник надягали один на одного чиюсь кепку, випадково Андрій забруднив брюки однокласнику, той розсердився і ударив його в живіт.

Як розповіла виданню мати Андрія, її син впав, діти його підняли і покликали вчительку, яка дала йому пігулку но-шпи. У сина болів живіт, але йому говорили, що він прикидається. Дитина подзвонила одному з родичів батьків, який живе недалеко від школи, той приїхав і викликав «швидку». Як потім з`ясувалося, у Андрія від удару лопнула селезінка і почалася внутрішня кровотеча. У лікарні Андрію зробили операцію, розповіли батьки.

У зв’язку з тим, що трапилось, вони звернулися в міліцію. Там завели кримінальну справу - спочатку по статті «необережне нанесення тяжких тілесних ушкоджень», але потім за рішенням прокурора Харкова статтю змінили на «умисне нанесення тілесних ушкоджень». Після оформили позов до суду. Крім матеріального збитку сім`я вимагає компенсувати і моральний - 200 тисяч гривень. Відповідачем заявлена школа, пише газета.

Як пояснює позовні вимоги мама хлопчика, через 10 днів після того, як Андрія прооперували і виписали додому, він знов потрапив до лікарні з непрохідністю кишечника - почалися ускладнення після операції.

“Потім у сина виявили низький гемоглобін і «посаджену» печінку - через те, що він багато ліків приймав. Раз на місяць ми проходимо обстеження, постійно приймаємо ліки. Нам прописали санаторно-курортне лікування після операції, а стоїть воно недешево. У місяць йде близько двох тисяч гривень на лікування Андрюши! І це не рахуючи грошей, витрачених на операцію”, - повідомила мама постраждалої дитини.

Батьки А.МАРКОВА винять школу в тому, що вчителька дозволила собі залишити дітей одних на уроці і вчасно не розгледіла конфлікт, який назрівав між дітьми.

В той же час, бабуся другого хлопчика, з яким балувався на уроці Андрій, каже, що не було ніякої операції.

Вчителька, на уроці якої побилися хлопчиська, відразу після інциденту звільнилася за власним бажанням. Заступник директора і класний керівник А.МАРКОВА одержали догани. Розгляд позову в суді триває.