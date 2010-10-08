“Вереску багато, а шерсті мало!” - Ніколаєнко про платні послуги в ВНЗ

Лідер партії “Справедливість”, екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко порівнює економічну ефективність від введення урядом плати за освітні послуги у ВНЗ з процесом настригу шерсті від свині: “Вереску багато, а шерсті мало!”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Екс-міністр освіти зазначає, що рішення уряду суперечить ст.53 Конституції України, де записано, що вища освіта є безкоштовною. Ніколаєнко також нагадує, що по існуючих правилах студент має право тричі перескладати іспит, а вже потім його можуть відрахувати.

“Навіщо ускладнювати життя педагогам і студентам? Хіба можна вводити плату за користування книгами в бібліотеці? – дивується Ніколаєнко. – Слід радіти, що молодь тягнеться до знань”.

“Я спеціально переговорив із українськими професіоналами, які викладали в США і Великобританії. Вони виказали здивування з приводу цих кроків української влади. Такого вони закордоном не бачили”, – наголошує екс-міністр.

Ніколаєнко також зазначає, що через цю постанову студентам-контрактникам двічі потрібно платити за навчання.

Лідер “Справедливості” порадив ректорам ВНЗ не виконувати буквально рішення уряду, бо “це приведе до неймовірної напруги і протистояння із студентами”. Ніколаєнко також пропонує керівникам вишів порадитись із студентським самоврядуванням, “знайти способи, як обійти це рішення Кабміну”.

Виконком партії “Справедливість” та Правління Громадської Ради освітян і науковців України закликали президента і прем‘єр-міністра відмінити цю “дискримінаційну постанову уряду”.