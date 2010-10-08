У Києві відбудеться прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ

15 жовтня 2010 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва проходитиме Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ Києва та юних журналістів.

Як повідомляє офіційний Інтернет-портал Головного управління освіти Києва, метою проведення заходу, в першу чергу, є ознайомлення учасників з організацією роботи редакцій ЗМІ та особливостями створення друкованого видання, новими формами, методами роботи шкільної редакції та умовами вступу та навчання в профільних ВНЗ.

В прес-толоці 2010 візьмуть участь представники редакцій районних прес-центрів, редакцій районних та шкільних газет, лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних училищ.

Програма заходу включає газетний та фото вернісаж; роботу майстерень фахівців журналістики. Крім того, на заході буде оголошено про старт Журналістського марафону та фотофрістайлу.

Прес-толока розпочнеться о 14.30.