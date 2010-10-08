НРКУ нагадує про Всеукраїнський диктант національної єдності

9 листопада у День української писемності та мови на Українському радіо знову відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності.

Про це йдеться в прес-релізі Національної радіокомпанії України, переданому УНІАН.

“Це унікальна акція, яку НРКУ започаткувала у 2000 році. Відтоді щороку в цей день українці - від великого до малого – можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову, а ще – продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці спілкувалися державною мовою і зберегли її для нащадків. Подібні радіодиктанти рідної мови існують в багатьох країнах світу, зокрема, у Польщі, Китаї, Франції”, - зазначають на Національному радіо.

Щороку Національна радіокомпанія отримує більш як 10 тисяч листів з радіодиктантом. Кількість учасників Диктанту національної єдності постійно зростає, а географія – поширюється. Листи надсилають не лише слухачі з усіх областей України, а й з-за кордону: Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Бельгії та інших країн. Це люди різного віку і різних професій: школярі і студенти, військові і робітники, пенсіонери і домогосподарки. Вік деяких учасників сягає майже 90 років, йдеться в прес-релізі.

Цьогорічний диктант проведе доцент Київського університету імені Б.Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Традиційно він складатиметься з 100-120 слів. Учасники, які напишуть диктант без помилок, будуть відзначені призами. Це: радіоприймачі, книги, компакт-диски із унікальними записами Українського радіо. Важлива умова – диктант потрібно надіслати в день його написання. Дату відправлення визначають за штемпелем на конверті. Адреса Українського радіо: Київ-1, Хрещатик, 26. Індекс – 01001.

Диктант національної єдності прозвучить 9 листопада о 16.10 на Першій та Третій програмах Українського радіо. “Долучайтеся до загальноукраїнської акції і пам’ятайте: майбутнє нації залежить від кожного з нас. Коли нація має свою мову – вона незнищенна”, - наголошують на Українському радіо.