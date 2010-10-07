У Львові відзначать 20-річчя Студентської революції на граніті

9-10 жовтня у Львові відзначатимуть 20 років Студентської революції на граніті. на проспекті Свободи на площі біля пам’ятнику Шевченку пройде фотовиставка, виступи студентських колективів та музикантів, учасники тієї революції поділяться своїми спогадами.

Про це 7 жовтня на прес-конференції повідомив голова правління студентського братства Львівщини Богдан Зятик.

За його словами, святкування має на меті також згуртувати членів Студентського братства різних поколінь. До цієї акції не причетна жодна політична партія.

"Захід має на меті нагадати громадськості про голодування молоді у жовтні 1990 року, про студентську революцію. Захід розпочнеться у суботу о 14.00 годині фотовиставкою, далі буде концерт, де виступлять студентські колективи і барди, декламуватиметься поезія. О 19.00 відбудеться слайд-шоу усіх фотографій, оскільки сам архів у нас великий. Також відбудеться відеопоказ фільму "Нескорені". Другий день, 10 жовтня розпочнеться о 10-ій годині службою Божою, в решта програма буде подібною до попереднього дня", - зазначив координатор заходу Андрій Остап.

У контексті відзначення річниці подій жовтня 1990 року, відбудеться їх історична реконструкція. "Ми намагатимемося відтворити дух того часу. Кожен бажаючий може прийти з каріматом, спальником", - зазначив А.Остап.

Революція на граніті – це голодування-протест студентів проти радянської влади, що відбувся в жовтні 1990 році у Києві. Він мав величезний резонанс громадськості в Україні та за кордоном і став поштовхом для проголошення незалежності України.