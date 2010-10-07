У Харківській юракадемії не вводитимуть штраф за прогули

У Національній юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (Харків) не вводитимуть фінансові санкції для студентів за пропуски занять.

Як повідомляє харківське інформаційне агенство "Status Quo", про це заявив ректор академії Василь ТАЦІЙ.

"Сьогодні вузи випробовують колосальний брак фінансів. Дуже складно містити величезні матеріальні бази, які є у вузів, підтримувати спорт, культуру. Тому рішення Кабінету міністрів про введення платних послуг у вузах прогресивне, виходить з існуючих реалій", - заявив він.

За словами В.ТАЦІЯ, він підтримує введення оплати за отримання другої вищої освіти. "Один раз держава профінансувала здобування освіти, а людина бажає одержати друге, значить, він повинен оплачувати. Також потрібно оплачувати витрати, які несуть вузи по розробці і розповсюдженню літератури, видавничій діяльності, виробництво наукової продукції, наданню інтернету в позаурочний час. Але є речі, які я не підтримуватиму в юракадемії. Це пов`язано з санкціями за пропуски занять, з невчасною здачею заліків. Я думаю, що у ректора і у вузу є і інші можливості, щоб навести порядок в цьому питанні", - відзначив В.ТАЦІЙ.

На його переконання, фінансові санкції не будуть ефективні. "Адже потрібно створити спеціальний орган, який аналізуватиме підстави пропуску одного-трьох занять. Може, для студента було життєво важливо пропустити заняття, наприклад, із-за хвороби, а може, він хотів зустріти на вокзалі дівчину, яка приїхала до нього здалеку. Ми не в змозі здійснити таку перевірку", - сказав В.ТАЦІЙ.

За його словами, введення штрафів за пропуски викличе тільки незадоволення молоді і правові підстави для оскарження. "Тим більше що в юридичному вузі студенти достатньо підготовлені. Так що я частіше ходитиму в судові засідання, ніж виш одержуватиме додаткові кошти. Потрібно дуже уважно підходити до питання введення додаткових оплат для студентів вузу, тим більше – для студентів стаціонару. Цього року ми принципово міняти нічого не будемо. Це питання вже обговорювалося на раді вузу", - відзначив ректор.

Він відзначив, що поступово вуз вводитиме платні послуги. "Наприклад, у нас багато спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Ми оплачуємо за свій рахунок підготовку аспірантів і докторантів. У перелік витрат входить друкування рефератів і монографій і оплата праці тих, хто приїжджає з інших міст для роботи спецради. Чому ж вуз повинен оплачувати ці витрати при підготовці фахівців для іншої наукової або учбової установи? У таких випадках введення оплати за послуги вузу правомірно", - відзначив В.ТАЦІЙ.