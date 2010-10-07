Нобелівським лауреатом з літератури став Маріо Варґас Льоса

Перуанський письменник Маріо Варґас ЛЬОСА отримає цього року Нобелівську премію з літератури.

Як повідомляє “Радіо “Свобода”, 74-річного автора відзначили «за його картографію структури влади і виразне зображення опору, повстання і поразки індивіда».

М.ЛЬОСА є автором перекладених на багато мов романів «Війна кінця світу», «Тітка Хулія і писака», «Розмова в соборі».

Під час виборів 1990 року М.ЛЬОСА висував свою кандидатуру в президенти Перу, однак не переміг.