Університет, який узяв Лужкова на роботу, може бути оштрафований

Міжнародний університет в Москві буде оштрафований за грубе порушення трудового законодавства, якщо підтвердиться факт укладення договору з екс-мером Москви Юрієм Лужковим про його роботу в цьому вузі за 1 рубль на місяць, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представника Федеральної служби з питань праці і зайнятості.

Той наголосив, що відповідно до статті 133 Трудового кодексу РФ, заробітна плата не може бути нижчою за мінімальний розмір оплати праці, яка нині становить 4330 рублів.

У вівторок стало відомо, що Юрій Лужков став деканом факультету управління великими містами в Міжнародному університеті в Москві.