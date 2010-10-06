У СНД стартував відкритий конкурс молодіжних інноваційних проектів

У країнах Співдружності Незалежних Держав стартував Відкритий конкурс молодіжних інноваційних проектів у галузі гуманітарних, природних і технічних наук.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН.

За його словами, серед цілей конкурсу - виявлення і підтримка молодіжних соціально-значущих ініціатив і проектів у галузі гуманітарних, природних і технічних наук для їх подальшої реалізації на теренах Співдружності, сприяння залученню талановитої молоді до міждержавної інноваційної діяльності, а також підвищення значущості міждержавної молодіжної інноваційної співпраці в галузі упровадження передових технологій.

У конкурсі, який продовжиться до 5 грудня, беруть участь молоді вчені, студенти-інноватори і керівники проектів віком від 18 до 35 років, які постійно проживають в одній з країн СНД, додав він.

О.КАЛУГІН повідомив, що відбір інноваційних проектів здійснюватиметься висококваліфікованими експертами із залученням Молодіжної експертної інноваційної Ради СНД і конкурсною комісією у складі представників організаторів.

«Переможці будуть запрошені на завершальний захід Року науки і інновацій в СНД - Міжнародну молодіжну інноваційну сесію, яка відбудеться у Москві 8-9 грудня 2010 року», - підкреслив він.

За словами О.КАЛУГІНА, організатори розраховують, що конкурс дозволить надати молоді Співдружності нові можливості для повнішого розкриття свого наукового і творчого потенціалу.

Конкурс організований Міжнародним інноваційним центром нанотехнологій СНД, Міждержавним фондом гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД, Радою у справах молоді СНД, Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики Росії, Рос співробітництвом і МДУ ім. М.В. Ломоносова.

Інформація про конкурс і форма подачі заявок розміщені на сайті www.i-session.org.