Відрахована через міні-спідницю студентка виграла суд
09:07, 06 жовтня 2010Освіта
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Отримає компенсації понад 20 тис. доларів
Суд Бразилії ухвалив виплатити як компенсацію понад 20 тис. доларів студентці, відрахованій з університету міста Сан-Пауло за те, що вона з`явилася на заняття в міні-спідниці, повідомляє Бі-сі-сі.
Натомість адвокати студентки заявили про намір подати апеляцію на таке рішення, вимагаючи більшої суми компенсації.
Студентка, після інциденту з відрахуванням, що спричинило збурення в студентському середовищі і великий резонанс в суспільстві, була відновлена в університеті.
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