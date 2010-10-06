Міськрада просить не брати гроші зі студентів

Тернопільська міська рада закликала ректорів місцевих вищих навчальних закладів не впроваджувати додаткових платних послуг, як це передбачено постановою Кабінету міністрів України. Відповідне звернення депутати сьогодні прийняли з ініціативи молодіжного мера Тернополя Назара ЗЕЛІНКИ. У документі депутати вказують, що постанова Кабінету міністрів України № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами» зокрема вводить додаткові платні послуги, які не є законними.

«Надання навчальними закладами більшості з нововведених платних послуг, які безпосередньо пов’язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами (наприклад, за користування Інтернетом та послугами бібліотеки, підготовку до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, використання закладів фізичної культури та спорту ВНЗ, виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок тощо), не відповідає вимогам статті 53 Конституції, яка гарантує право кожного на освіту і покладає на державу обов’язок забезпечити доступність професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах», – йдеться у зверненні.

Депутати також нагадали, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 (справа про доступність і безоплатність освіти) визначив, що безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.

«Сьогодні ряд університетів в Україні вже запровадили додаткові платні послуги, проте звичайна студентська стипендія становить 650 грн., підвищена – 700 грн. А вартість платних послуг в деяких університетах коливається від 22 до 900 гривень. Впровадження даної постанови може призвести до легалізації хабарництва і комерціалізації освіти в Україні», – застерегли депутати міської ради.

Текст звернення до ректорів депутатський корпус підтримав одноголосно, за нього проголосували усі 42 присутні депутати.