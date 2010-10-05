Екс-мер Москви подався у викладачі
Лужкова призначено деканом Міжнародного університету
Колишній мер Москви Юрій ЛУЖКОВ призначений деканом Міжнародного університету в Москві.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі вишу.
«Наказом президента Міжнародного університету в Москві від 1 жовтня 2010 р. професор Юрій Михайлович ЛУЖКОВ призначений на посаду декана факультету управління великими містами», - говориться в повідомленні.
Як зазначається на сайті вишу, факультет створено в 2002 році за ініціативою Ю.ЛУЖКОВА з метою підготовки кваліфікованих кадрів за фахом «державне і муніципальне управління» (спеціалізації «Управління державною і муніципальною власністю» і «Управління в соціальній сфері») для роботи в системах управління великими містами.
Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень мера Москви».
«Усунути ЛУЖКОВА Юрія Михайловича від посади мера Москви у зв`язку з втратою довіри Президента Російській Федерації», - говориться в указі.
Д.МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями мера Москви.