Екс-мер Москви подався у викладачі

Колишній мер Москви Юрій ЛУЖКОВ призначений деканом Міжнародного університету в Москві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі вишу.

«Наказом президента Міжнародного університету в Москві від 1 жовтня 2010 р. професор Юрій Михайлович ЛУЖКОВ призначений на посаду декана факультету управління великими містами», - говориться в повідомленні.

Як зазначається на сайті вишу, факультет створено в 2002 році за ініціативою Ю.ЛУЖКОВА з метою підготовки кваліфікованих кадрів за фахом «державне і муніципальне управління» (спеціалізації «Управління державною і муніципальною власністю» і «Управління в соціальній сфері») для роботи в системах управління великими містами.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень мера Москви».

«Усунути ЛУЖКОВА Юрія Михайловича від посади мера Москви у зв`язку з втратою довіри Президента Російській Федерації», - говориться в указі.

Д.МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями мера Москви.