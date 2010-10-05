У Сімферополі студенти провели марш проти оплати послуг ВНЗ

У Сімферополі студенти провели марш за відміну ухвали Кабінету Міністрів України про оплату перездач, пропусків, додаткових консультацій і інших послуг.

Як повідомляє інформаційне агентство «Е-Крим», у ході, що відбулася 4 жовтня, взяли участь близько 150 студентів. Почалася вона від будівлі Таврійського національного університету і закінчилася біля міністерства освіти і науки Криму. Весь шлях студенти несли довгий транспарант з написом «Безкоштовна освіта» і скандували: «Кабмін незалік!», «Знання не товар! Універ не базар!». Мітинг проходив під гаслами: «Вчитися, вчитися, ще раз вчитися! Безкоштовно, безкоштовно, ще раз безкоштовно!».

Як повідомлялось раніше, приводом для обурення сімферопольських учнів стала ухвала Кабміну, яка встановлює плату за додаткові консультації викладачів і переекзаменовку, а також використання матеріальної бази вузів.

Довідка. 27 серпня Кабінет Міністрів України прийняв постанову №796 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися учбовими закладами, іншими установами системи освіти, які належать до державної і комунальної форми власності». Згідно з документом, уряд дозволив державним і комунальним вищим учбовим закладам брати із студентів гроші за пропуски занять, за консультації і інші послуги. Ухвала набуває чинності 15 жовтня.