У МОН відбулося засідання Колегії Всеукраїнської студентської ради

Відбулося засідання Колегії Всеукраїнської студентської ради. Участь у заході взяли близько 50 лідерів студентського самоврядування з усіх регіонів України, повідомляє Освітній потрал.

Заступник міністра освіти Євген СУЛІМА зазначив, що хоче бачити органи студентського самоврядування надійним партнером МОН у покращенні якості вищої освіти, популяризації наукової діяльності та розвитку студентського самоврядування.

Основна частина наради зі студентськими лідерами стосувалася прийнятої Кабінетом Міністрів постанови про платні послуги у вищих навчальних закладах. Є.СУЛІМА зазначив, що першочерговим завданням студентства є здобуття знань. "Якщо студент прийшов вчитися, то держава надає йому всі можливості згідно з затвердженим навчальним планом". Він також наголосив на необхідності усвідомлення студентами відповідального ставлення до навчального процесу.

Керівник Секретаріату Всеукраїнської студентської ради (ВСР) Наталія ЯКУНІНА зазначила, що прийнята постанова жодним чином не стосується відпрацювань семінарів, лекцій, перескладання заліків чи іспитів. "Ця постанова стосується тільки лабораторних робіт, які пропущені без поважних причин, - хворобу, сімейні обставини тощо".

У Міністерстві пояснили, що цінова політика стосовно платних послуг належить до компетенції вищих навчальних закладів. Під час засідання Вченої ради, як зазначили представники МОН, затверджується ціни на платні послуги, у тому числі і відпрацювання лабораторних робіт, понаднормове користування бібліотечними фондами тощо. Саме тут органи студентського самоврядування мають можливість впливати та вносити зміни. Ціни на платні послуги мають бути економічно обґрунтованими. Контролювати їх повинні Державна інспекція контролю за цінами, Антимонопольний комітет і безумовно студентські організації.

Крім того, керівник Секретаріату ВСР Н. ЯКУНІНА зазначила, що на рівні вищого навчального закладу за пропозиціями органу студентського самоврядування може бути прийнято рішення про надання певних видів послуг безкоштовно для студентів.

Також заступник Міністра нагадав, що Міністерство освіти і науки України на початку вересня звернулося до керівників вищих навчальних закладів з роз`ясненням процедури фінансування діяльності органів студентського самоврядування. За рекомендацією МОН, фінансування діяльності органів студентського самоврядування має відбуватися в рамках загальних програм вищого навчального закладу. Керівник органу студентського самоврядування разом з активом розробляє план роботи органу на рік, а також кошторис видатків на кожен захід. Документ ухвалюється Вченою радою ВНЗ. І таким чином відбувається фінансування діяльності студентського самоврядування.

З метою заохочення активної діяльності самоврядування Міносвіти також пропонує ввести керівника органу студентського самоврядування (ОСС), який відповідатиме за роботу зі студентами, до штату працівників навчального закладу.

Під час другої частини засідання Колегії Всеукраїнської студентської ради, яке проходило в Національному університеті харчових технологій, студентські лідери обговорили концепцію Тижня студентського самоврядування, механізми популяризації наукової діяльності серед студентства, а також проведення студентського моніторингу якості вищої освіти.