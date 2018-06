Сьогодні - Всесвітній день вчителів

Історичною передумовою для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers), що відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці був підписаний документ "Рекомендації, що стосуються статусу вчителів".

5 жовтня 1994 року Всесвітній день вчителя відзначався вперше, і з того часу святкові заходи незмінно проходять 5 жовтня, хоча в деяких країнах це свято відзначається в дні близькі до 5 жовтня, як в Україні.

Цей день покликаний привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їх ролі у створенні та розвитку його. Понад 100 держав відзначають Всесвітній день учителів.