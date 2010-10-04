В Україні більше 300 дітей не ходять до школи через бідність

Підведено підсумки проведення Всеукраїнського рейду "Урок" в 2010 році. Мета рейду – виявити дітей, які не приступили до навчання і повернути їх до школи.

За даними Міністерства сім’ї, молоді та спорту, 3534 дитини не розпочали навчання у вересні. З них 890 осіб – діти 6-10 років, 1170 осіб – діти 11-14 років, 1474 особи – 15-18 років.

Найбільш складна ситуація з відвідуванням загальноосвітніх навчальних закладів спостерігається у Кіровоградській, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській і Запорізькій областях. Найнижчий показник пропусків навчання у Києві, а також на Харківщині, Полтавщині і Луганщині.

309 дітей не приступили до навчання через матеріальні проблеми, а 1075 дітей – в зв’язку з невиконанням батьками своїх обов’язків.

Зростає кількість дітей, які не відвідують навчальні заклади у зв’язку з релігійними переконаннями батьків, відрахуванням з навчальних закладів та відсутністю щеплень.

Служби у справах дітей проводять профілактичну роботу з школярами та їх батьками. За даними міністерства, до навчання вже повернено 1238 дітей.