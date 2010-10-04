У Google Translate тепер можна перекладати з латинської

Онлайн-перекладач Google Translate представив нову послугу - тепер він може перекладати з латинської мови. Таким чином кількість доступних мов на перекладачі склала 58.

Про це повідомляє Korrespondent.net з посиланням на Reuters.

За інформацією представників Google, нова послуга буде корисна більш ніж ста тисячам студентів, які щороку складають спеціальний іспит з латинської мови, а також всім іншим людям, що з різних причин вивчають латинь у даний час.