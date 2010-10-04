У Google Translate тепер можна перекладати з латинської
17:28, 04 жовтня 2010Освіта
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Це вже 58-ма мова на онлайн-перекладачі
Онлайн-перекладач Google Translate представив нову послугу - тепер він може перекладати з латинської мови. Таким чином кількість доступних мов на перекладачі склала 58.
Про це повідомляє Korrespondent.net з посиланням на Reuters.
За інформацією представників Google, нова послуга буде корисна більш ніж ста тисячам студентів, які щороку складають спеціальний іспит з латинської мови, а також всім іншим людям, що з різних причин вивчають латинь у даний час.
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