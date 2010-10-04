У Київському військовому ліцеї імені Богуна - наркоскандал

Порушили кримінальну справу

Військова прокуратура Київського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом незаконних дій посадових осіб медичної служби Київського військового ліцею ім.Богуна щодо правил обліку наркотичних лікарських засобів. Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Центрального регіону, встановлено, що службові особи медичної служби підробляли облікові документи про видачу та списання наркотичного лікарського засобу "промедолу", який використовували на власний розсуд.

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