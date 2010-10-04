Центр політосвіти запускає проект "Молодь у виборах"

Громадська організація "Центр політичної освіти" за підтримки Посольства США в Україні з 6 жовтня запускає у мережі Інтернет соціальний роз’яснювальний проект "Молодь у виборах" для підвищення виборчої активності молоді на місцевих виборах 31 жовтня.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор розвитку цього Центру Наталія ДАВИДОВА.

"Ми очікуємо, що активність молоді на цих виборах буде низька - адже статистика, на жаль, каже про пасивність молодих виборців та пояснює, що молодь навіть не розуміє важливість користування своїм виборчим правом. Наша мета - зробити молодь не арифметичною, а політичною більшістю. Для цього ми запроваджуємо роз’яснювальну роботу на приблизно п’яти соціальних сайтах в мережі Інтернет", - сказала вона.

При цьому Н.ДАВИДОВА наголосила, що організація не підтримує жодного з кандидатів на виборах і не вестиме будь-якої агітації за них, крім безпосередньо роз’яснювальної роботи щодо необхідності молоді прийти на виборчі дільниці і зробити в залежності від уподобань і поглядів свій свідомий вибір.

"Для нас немає значення, за кого молода людина піде голосувати. Для нас має значення, щоб вона взагалі пішла голосувати", - зазначила Н.ДАВИДОВА.

Докладніше про проект бажаючі можуть дізнатися з сайту Центру: www.cpe.org.ua