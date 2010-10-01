Законопроект про мови загрожує цілісності країни - Вакарчук

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка назвала законопроект «Про мови в Україні» антиконституційним та таким, що загрожує територіальній цілісності країни. І вимагає від керівництва країни не допустити його прийняття. Про це йдеться у відкритому зверненні Вченої ради, надісланому Президенту України, Голові Верховної Ради та народним депутатам. Текст звернення передано УНІАН.

"Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка вважає, що цей законопроект ревізує поняття державної мови, підмінюючи його «російсько-українською двомовністю», спотворює суть Європейської хартії регіональних мов і мов меншин, покликаної захищати міноритарні мови, а не надавати перевагу російській мові, якій в Україні ніщо не загрожує. Ухвалення цього законопроекту фактично призведе до ліквідації української мови як державної, порушить конституційний статус мов в Україні, підірве роль української мови в освіті, науці, культурі", – йдеться у зверненні.

Вчені стверджують, що законопроект суперечить Конституції України та основоположним принципам європейської мовної політики і практики. А його прийняття стане “засобом витіснення української мови зі всіх сфер суспільного життя”.

"Зважаючи на те, що законопроект «Про мови в Україні» не відповідає Конституції України і становить загрозу для цілісності Української держави, для самого існування української нації, Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка звертається до Вас із вимогою стати на захист української мови і не допустити кричущого порушення Основного закону Конституції України", - закликають науковці Президента.

Звернення за дорученням Вченої ради підписав її голова, ректор та екс-міністр освіти Іван Вакарчук.