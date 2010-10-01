У Гарварді вручили Антинобелівські премії

У Гарвардському університеті пройшла 20-та за ліком церемонія вручення так званих Антинобелівських премій (Ig Nobel Prize). Їх вручають за дослідження, які "змушують людей спочатку посміятися, а потім задуматися". Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на MSNBC.

Тріумфатором цієї церемонії стала слизиста пліснява, оскільки вона принесла премію своїм дослідникам вже вдруге. Група вчених з Японії використовувала слизовик для того, щоб спроектувати найкращий варіант транспортного сполучення. Вони розклали шматочки їжі так, щоб їх розташування відповідало положенню залізничних вузлів в Токіо; у центр помістили грибок, і через 26 годин "точки на карті" були сполучені вельми ефективним способом.

Антинобелівську премію миру вручили за наукове доведення того, що вимовляння лайливих слів полегшує біль. Професор з університету британського міста Кіль встановив це, коли влучив молотком собі по руці. Потім він зазначив, що його дружина користувалася цими ж хитрощами при пологах. Для експериментального підтвердження цього факту випробовуваних просили тримати руку в крижаній воді так довго, як вони можуть. Ті з них, хто лаявся вголос, трималися довше.

Премію в галузі інженерії вручили за доопрацювання способу збирання китових сопель за допомогою радіокеруючої моделі вертольота. Фізики одержали антинобелівку за доведення того, що взимку на льодистих доріжках менше падають ті, хто надягає шкарпетки на черевики. За заслуги в галузі медицини нагородили вчених, які встановили, що симптоми астми можуть бути зняті поїздкою на американських гірках.

Науковий доказ того, що мікроби більше люблять бородатих учених, відзначили премією в галузі охорони здоров`я. Хіміків нагородили за спростування міфу про те, що нафта і вода не змішуються (одним з лауреатів стала компанія BP). Премію з біології вручили за документований опис орального сексу в кажанів - криланів. Китайські учені задалися питанням, чи має це заняття значення з еволюційної точки зору, чи ж воно мишам просто подобається.

У галузі менеджменту антинобелівський приз присудили за доведення того, що ефективніше підвищувати по службі не тих працівників, які краще за інших працюють, а робити це навмання. Премію в галузі економіки присудили керівникам Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch і Magnetar за "відкриття і розробку нових способів інвестицій, які забезпечують максимальний прибуток і мінімізують фінансові ризики для світової економіки або, точніше, для них самих".

Антинобелівські урочистості, що зазвичай проходять напередодні нобелівського тижня, супроводжувалися традиційним запуском паперових літачків у лауреатів. Крім того, для переривання дуже довгих промов переможців на сцену запрошувалася восьмирічна дівчинка, яка кричала: "Досить вже! Мені нудно!". Призи у вигляді чашок Петрі вручали володарі справжніх Нобелівських премій, які також погодилися самі стати призом, - в конкурсі "Виграй побачення з нобелівським лауреатом".