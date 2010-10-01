Мала академія наук України стала національною

Українському державному центру «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України надано статус національного. Надалі його іменуватимуть Національний центр «Мала академія наук України».

Текст відповідного Указу Президента України № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Рішення прийнято враховуючи визначну роль Українського державного центру «Мала академія наук України» у залученні до систематичної науково-дослідної роботи обдарованих і талановитих дітей та молоді.

В указі зазначено, що Всеукраїнському конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України буде надано підтримку Президента України.

У свою чергу Кабінету Міністрів України доручено опрацювати разом із Київською міською державною адміністрацією та забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо надання Національному центру «Мала академія наук України» необхідних приміщень.

Указом також доручено Міністерству освіти і науки України за участю Національної академії наук України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів щодо розширення мережі позашкільних навчальних закладів – територіальних малих академій наук учнівської молоді та вирішення питань розміщення таких закладів, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Також має бути вирішено питання модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази існуючих позашкільних навчальних закладів по роботі з обдарованою і талановитою учнівською молоддю.

Президент також зобов’язав Раду міністрів АРК, місцеві держадміністрації запровадити систему заохочень та підтримки переможців II і III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, І і II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, в тому числі шляхом заснування відповідних премій та стипендій.