Янукович забере повноваження у Табачника, щоб діяти рішуче?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що бере під особистий контроль формування державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на урочистостях з нагоди Дня працівників освіти.

“Я беру питання формування державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою під особистий контроль. Розмов навколо цього велося багато, а конкретних справ дуже і дуже мало”, – констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Тим часом, додав Президент, через недосконалий механізм дві третини молодих фахівців після навчання не знаходять собі належного застосування.

Він навів статистику, що у 2008 році направлення на роботу отримали лише 29% випускників українських вишів, торік – менше 28%.

”Ситуація недопустима. Настав час навести тут лад з урахуванням сучасних і перспективних потреб економіки у таких спеціалістах”, – переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також висловив сподівання, що молодь прийде працювати в освіту. “Реалізація заходів, які сприяли б залученню молодих спеціалістів в освіту, – це наше завдання. І в цьому напрямі ми будемо діяти рішуче і продуктивно, як і потрібно”, – наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК заявив про серйозне скорочення державного замовлення у вищих навчальних закладах України в 2011 році.