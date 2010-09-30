Львівські студенти позиватимуться з урядом через платні послуги у ВНЗ

Студентська громадська організація «Гроза» («Громадянський захист») готує позовну заяву до суду щодо скасування окремих положень постанови уряду «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27 серпня цього року. Про це 30 вересня під час прес-конференції повідомив голова організації Тарас Гук.

Т.Гук зазначив, що введення платних послуг в освітньому процесі для студентів є неприпустимим. На його думку, окремі норми цієї постанови порушують право громадян на освіту. Вони суперечать 53 статті Конституції, закону «Про вищу освіту», а також рішенню Конституційного суду від 4 березня 2004 року.

За словами Т.Гука, такими є, зокрема положення про те, що вищі навчальні заклади можуть встановлювати плату і самостійно визначати її розмір за пропущенні заняття. Також викликає негативну реакцію студентів можливість встановлювати плату за наднормове відвідування бібліотек і спортивних залів.

Голова ГО «Гроза» також прокоментував ZAXID.NET : «Вищі навчальні заклади можуть надавати додаткові послуги, і отримувати за них адекватну плату. Це могло б бути надання в оренду вільних приміщень, інших ресурсів приватним особам, підприємцям, але не студентам, що здобувають освіту».

Т.Гук повідомив, що ГО «Гроза» готує позов у співпраці із ГО «Гармонія і порядок» і має намір подавати його до Львівського окружного адміністративного суду.

ZAXID.NET