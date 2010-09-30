У Києві визначили переможців конкурсу бізнес-планів серед молоді

В Києві визначили переможців бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, фінал конкурсу відбувався у приміщенні мерії 29 вересня, де молоді бізнесмени захищали свої роботи перед експертною радою та інвесторами.

Цей конкурс був організований столичною владою з метою сприяння розвиткові молодіжного підприємництва, залучення молоді до підприємницької діяльності. Адже подібні заходи дозволяють знайти дійсно охочих і здатних до підприємництва. Крім того, це також усебічна допомога майбутнім та діючим молодим підприємцям, а також підвищення їхнього освітнього рівня в сфері підприємницької діяльності.

Конкурс тривав з червня до середини вересня. Всього було подано 68 заявок: 51 заявка у номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівля» та 17 заявок у номінації «Соціальний проект». Середній вік конкурсантів становив 20-30 років.

У номінації «Соціальний проект» третє місце отримала Наталія КОЗЛОВСЬКА, яка представила бізнес-план: «Концепція соціально-значущої програми “Друге народження”».

Друге місце експертна рада присудила Денису ШЕЛУДЧЕНКУ за бізнес-план: «Центр родинного розвитку “Лідер”». Переможцем у цій номінації став Андрій ПИВОВАРОВ, який представив бізнес-план: «Форум для обговорення ідей заробітку в Інтернеті MoneyLovers.com»

У номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівля» третє місце поділили між собою Сергій МАСЛОВ, який представив на конкурс «Проект по організації виробництва енергозберігаючих систем опалення, кондиціювання та вентиляції», та Дмитро ОДАЙСЬКИЙ із бізнес-планом: «Виробництво дерев`яних будинків з унікальною технологією збереження та відновлення здоров`я». Друге місце посів Владислав ВИГОДА – «Бізнес-план проекту будівництва та експлуатації бази відпочинку “Кантрі комфорт” в смт. Шишаки Полтавської області». Переможцем у номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівля» став Сергій БУДНИК, який запропонував на розгляд експертної ради бізнес-план «Створення підприємства по виготовленню біопалива із мікроводоростей».