У Львові з'явився трамвай-бібліотека

Протягом тижня вулицями Львова курсуватиме трамвай «Бібліотека +», у якому пасажирам розповідатимуть про книги та міські дитячі бібліотеки. Проїхатись у такому трамваї мешканці матимуть змогу за маршрутом №2. Свій рух «бібліотечний трамвай» розпочне 29 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек о 12.00 год. на площі Ринок.

Як повідомили ZAXID.NET в прес-службі Львівської міської ради, захід проводить Централізована бібліотечна система для дітей за підтримки Львівської міської ради.

На час акції всі зупинки, що є на маршруті, будуть «перейменовані» на незвичні бібліо-назви, наприклад, «Бібліотечна цитадель» (зупинка «Головпоштамт»), «Книжковий форпост» (зупинка «Площа Митна»), «Феєрична книгокардія» (зупинка «Медичний університет») та інші.

На зупинках, поряд з якими знаходяться дитячі бібліотеки, трамвай «Бібліотека +» зустрічатимуть кращі читачі-діти. Зустрічі будуть супроводжуватись різноманітними бібліотечними імпрезами.

Зовнішню рекламу трамваю представлятиме карта дитячих бібліотек міста та яскрава бібліотечна символіка. У салоні буде розміщено рекламні афіші та плакати, що інформуватимуть пасажирів про традиційні та нові бібліотечні послуги, різноманітні інтерактивні акції та конкурси, які відбуваються на теренах дитячих бібліотек Львова. Святковості салону трамваю додадуть влучні та дотепні бібліотечні гасла, придумані самими дітьми-читачами, фотографії «VIP-персон» – гостей бібліотек (відомих письменників, митців та знаних краян).

Під час руху трамваю пасажири дізнаються цікаві відомості про дитячі бібліотеки Львова, ознайомляться з книжковими новинками, почують дитячі віршовані твори про бібліотеки та читання, отримають різноманітні інформаційні матеріали.

Впродовж всієї акції будуть проводитись опитування пасажирів щодо їх читацьких уподобань та користування послугами бібліотек: «Ваше відкриття книги», «Читання - це хобі чи навчання?», «Бібліотека у майбутньому».

ZAXID.NET