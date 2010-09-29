Мін'юст шукає кращого студента-юриста року

За перемогу в номінації «Студент-юрист року» позмагаються 10 студентів восьми українських вишів юридичної спрямованості. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

У фінал конкурсу увійшли три студенти Одеської національної юридичної академії, а також по одному студенту з Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Інституту права і соціальних відносин Університету «Україна», Університету економіки та права «Крок», Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського університету права НАН України, Харківського національного університету ім. А. Н. Каразіна і Національного університету державної податкової служби України.

При відборі номінантів враховувалися їхня успішність у навчанні, наукова діяльність, трудова та громадська активність, володіння іноземними мовами тощо.

Кращого студента-правника обиратимуть в рамках Всеукраїнського конкурсу «Юрист року – 2010», який традиційно проводиться Союзом юристів України. Фінал конкурсу відбудеться напередодні Дня юриста України, який відзначають 8 жовтня.