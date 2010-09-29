У Будинку вчителя пропонують створити центр виховання молоді

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає за необхідне, враховуючи значну роль, яку відіграли діячі Центральної Ради та Українська Народна Республіка у формуванні національної свідомості, надати колишньому приміщенню Центральної Ради, а тепер Будинку вчителя музейну та освітню функції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби політика.

М.ТОМЕНКО нагадав, що 29 вересня 1866 року народився один із найвизначніших вчених та громадських діячів, керівник Української держави у 1917 – 1918 роках Михайло Грушевський. «Вже стало звичним, що влада ігнорує ювілеї, а тим більше, просто дні народження визначних українців, які стояли в основі формування української державності», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«Очевидно, це ні світоглядно, ні політично не відповідає генеральній лінії нинішньої гуманітарної політики», - додав він.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що, згідно з всеукраїнським опитуванням, яке провело «Українське демократичне коло» на замовлення Інституту політики в рамках проекту «Україні потрібні герої», М.Грушевський на сьогоднішній день є одним із загальнонаціональних політичних діячів, які позитивно сприймаються всіма регіонами України. Так, М.Грушевський, постать якого підтримали 68,4% опитаних, ввійшов в першу десятку визначних діячів, що беззаперечно оцінюються українцями як позитивні.

Водночас, на думку віце-спікера, якщо і надалі українська історія, культура і традиції будуть ігноруватися в діяльності влади, то громадськість повинна взяти на себе функції просвітньої роботи.

«Будинок, де працювала Центральна Рада, де творилася Українська держава не може бути місцем для проведення торгових ярмарків, це має бути місце для просвітницької роботи, центр освіти та виховання молоді», - наголосив М.ТОМЕНКО. Зокрема, на його думку, варто було б відновити кабінети Голови Центральної Ради М.Грушевського, першого Керівника уряду України Володимира Винниченка, інших відомих діячів та, відповідно, використовувати їх для проведення просвітницьких заходів.