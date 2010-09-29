Українські студенти отримають доступ до світових баз даних

Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання фінансової допомоги проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України».

Як повідомили керівники проекту «Електронної бібліотеки», на наступний рік Кабмін з держбюджету профінансував для 85 найбільших українських університетів підписку на доступ до світових наукових баз даних.

«Йдеться про доступ до найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, яке покриває всі області знань (технічні, медичні, соціальні і гуманітарні науки) через бази даних EBSCO, а також деякі довідкові ресурси. Для основних учасників проекту передбачено також доступ до інших ресурсів, таких електронних журналів від JSTOR; Elsevier, Springer, Oxford University Press, Emerald (E-Management Xtra), Institute of Physics, Association for Computing Machinery, Nature Publishing Group і т.д.», – цитує радіо Свобода повідомлення керівників проекту.

На сьогодні, доступ до 22 підписних і 49 відкритих баз даним одержали більше 195 тисяч студентів і 9 тисяч університетських працівників.

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