Московський державний університет переходить на шестирічку

З 2011 року Московський державний університет імені Ломоносова переходить на шестирічне навчання. Студенти, прийняті у виш влітку 2011 року, одержать дипломи вже не через п`ять років, як зараз, а через шість. Про це повідомив ректор МДУ Віктор Садовничий.

Перехід на шестирічку передбачає власна програма розвитку університету, розрахована до 2020 року. Ця програма базується на федеральному фінансуванні. У найближчі два роки університет одержить 5 мільярдів рублів на її реалізацію.

«Ми хочемо за шість років підготувати випускника нового типу, щоб він був «заточений» не тільки під свою спеціальність, але і володів достатньою широтою і світоглядом, знав мови. Ми порахували, що шість років - нормальний термін, за який можна підготувати такого фахівця», – заявив Садовничий.

ИнтерНовости