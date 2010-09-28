В Києві презентовано книжку про освіту в Україні

У Києві презентована книжка кандидата економічних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, письменника-публіциста Наталії СЕМЕНЧЕНКО «Образование в Украине».

Презентація видання відбулася сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Н.СЕМЕНЧЕНКО, в книзі «Образование в Украине» зроблена спроба проаналізувати ситуацію, що склалася у вітчизняній освітній системі.

За словами Н.СЕМЕНЧЕНКО, в книзі зачіпається низка проблем у сфері освіти.

Вона зазначила, що за виданням її книги не стоїть жодна політична сила. «Тому що у мене є своє бачення, і я зараз не борюся за місце на політичному Олімпі, а за розвиток освіти і науки», - сказала Н.СЕМЕНЧЕНКО.

Н.СЕМЕНЧЕНКО вважає, що перехід то на 11-річну, то на 12-річну середню освіту - це «більше політичні глобальні перетворення, щоб якось об`єднатися в світову освітню систему, але насправді вони не обгрунтовані жодними науковими, педагогічними чинниками, і це не означає, що освіта стала краще».

Вона також критикує 12-бальну систему оцінювання знань в Україні. За словами Н.СЕМЕНЧЕНКО, така система «геть прибрала всю мотивацію в навчанні, оскільки для будь-якого школяра незрозуміла розмита категорія цих балів». При цьому вона сподівається, що 12-бальна система найближчим майбутнім буде скасована.

Н.СЕМЕНЧЕНКО також зазначила, що виступає проти системи зовнішнього незалежного оцінювання знань. За її словами, в книзі розповідається, звідки ця система прийшла. Н.СЕМЕНЧЕНКО вважає, що система ЗНО «не є вимірником знань і ніяк не підтверджує наявність знань і потенційного професіоналізму абітурієнтів».

«Діти не розбираються в предметах, а просто заучують готові результати, і це серйозно б`є по потенціалу нації», - переконана член-кореспондент НАНУ.

За її словами, необхідно залишити хоча б один-два іспити під час вступу до вишів. При цьому Н.СЕМЕНЧЕНКО визнає, що з введенням ЗНО «питання корупції не перестало існувати, вона скоротилася у вишах, зате розширилася в інших місцях».

Разом з тим вона визнала, що після впровадження ЗНО «з`явилася можливість поступити (до вишів) тим людям, які раніше не могли пройти, але тут є відсоток як здібних студентів, так і зовсім нездібних, це знову залишився такий самий лотерейний квиток».

У свою чергу, директор видавництва «Саміт-книга» Ігор СТЕПУРІН зазначив, що видавництво продовжує працювати з Н.СЕМЕНЧЕНКО, оскільки її перша книга «Охота на правду» «зарекомендувала себе з дуже хорошого боку, і вона користувалася популярністю не тільки в Україні, але і в Росії».

І.СТЕПУРІН оцінює книгу “Образование в Украине” як достатньо яскраве явище в публіцистиці. І.СТЕПУРІН зазначив, що «публіцистика - ця та категорія літератури, для якої дуже важлива об`єктивність, щоб читач міг одержувати достовірну інформацію і самостійно робити висновки з прочитаного». При цьому він додав: «Книги Н.СЕМЕНЧЕНКО можна назвати прикладом такої літератури».

Він повідомив, що тираж книги - 2 тисячі екземплярів, і ціна її буде в межах 50 грн.