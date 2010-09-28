Ліцензії вишів, які не змогли набрати студентів, будуть переглянуті

Ліцензії вищих навчальних закладів, які не змогли набрати цього року студентів через неконкурентоспроможність, будуть переглянуті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.

“На засіданні Державної акредитаційної комісії за наполяганням фахових рад будуть переглянуті обсяги ліцензування дуже багатьох вишів, зокрема й тих, у які цього року не прийшли студенти”, - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що не йдеться про те, що освітній заклад буде закриватись, а лише про припинення навчання по окремих спеціальностях.

“Ніхто нікого закривати не буде. Просто якщо немає відповідних педагогічних кадрів, не витримуються умови ліценції, ліцензія не буде продовжуватись на певні спеціальності”, - пояснив він.

При цьому Д.ТАБАЧНИК зазначив, що процес закриття вишів, зокрема, приватних, в Україні все ж відбувається.

“Хочу сказати, що без мого “відкривання” і “закривання” цей процес успішно триває. Лише за цей час, що я тут працюю, більше 12 приватних вишів, на жаль, закрились. Ще більше двох десятків ведуть переговори про об’єднання між собою і з державними вишами”, - сказав міністр.

За його словами, на сьогодні серед приватних вишів чітко визначилась невелика група лідерів, яка надає високоякісні освітні послуги, створила власну матеріальну базу, навчальні, наукові колективи. “І немає підстав переживати, що вони не витримають конкуренції”, - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

“Але ті виші, які відкривались лише заради продукування дипломів, а не надання освіти, вони будуть відмирати. А посиленням вимог чи відкликанням ліцензій там, де немає відповідного рівня викладацьких кадрів, надання якісних освітніх послуг, відповідно до закону, ми будемо цей процес стимулювати і прискорювати, але без екзальтацій”, - запевнив Д.ТАБАЧНИК.