Платні послуги для студентів виллються у хвилю протестів?

Студентські та молодіжні організації України обіцяють "вдатися до радикальніших форм протесту" у разі подальшої відмови влади у реалізації їхніх вимог.

Як повідомили УНІАН у Всеукраїнській молодіжній громадській організації ”Фундація регіональних ініціатив” (ФРІ), про це йдеться у резолюції, яку підписала молодь і передала заступнику директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Юрію КОРОВАЙЧЕНКУ.

"Ми, студентські та молодіжні організації України, вимагаємо призупинити дію антиконституційної постанови Кабінету міністрів від 27.08.2010 № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” до проведення з нами повноформатних переговорів щодо змісту документу", - йдеться в резолюції.

Молодь вважає, що документ узаконить корупцію у школах, вишах і ПТУ, оскільки документ встановлює плату за складання абітурієнтами зовнішнього незалежного оцінювання, плату за користування Інтернетом і послугами шкільних та університетських бібліотек, а також сприятиме ще більшій появі платних "позакласних занять", без яких високі оцінки учням та студентам просто не поставлять.

У резолюції зазначається, що у пояснювальній записці до постанови сказано, що раніше у форматі круглого столу тричі було проведено обговорення проекту з лідерами молодіжних і студентських організацій, та що з урахуванням висловлених пропозицій проект урядового рішення був доопрацьований.

«На жаль, ця інформація не відповідає дійсності. Попередній міністр освіти та науки дійсно проводив круглі столи з молодіжними лідерами на цю тему. Проте, як бачимо сьогодні, пропозиції молоді враховані не були, оскільки постанова № 796 містить чималу кількість одіозних норм», - заявив член Ради старійшин ФРІ Михайло ЛЕБЕДЬ.

Молодь також нагадує, що за минулої влади спроба введення додаткових платних послуг уже мала місце. 14 квітня 2009 року Кабінет міністрів прийняв постанову №369, якою планувалось запровадити вищеперераховані платні послуги. Але, враховуючи звернення студентських і молодіжних громадських організацій та неконституційність рішення уряду, попередній Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 30 квітня скасував частину платних послуг, а через акції протесту студентських та молодіжних організацій Кабінет міністрів 5 червня 2009 року скасував запровадження усіх з вищезазначених додаткових платних послуг.

Напередодні прийняття постанови № 796 молодь зверталася до прем’єр-міністра з проханням не розглядати проект постанови на засіданні уряду без проведення додаткового громадського обговорення за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій України. Молодь також зверталася до міністра освіти і науки з проханням не направляти проект у Кабмін без проведення справжнього широкого громадського обговорення.

Уже після прийняття постанови молодь звернулась до прем’єр-міністра з проханням призупинити дію зазначеної постанови. Крім того, було звернення про допомогу до голови Верховної Ради та заступника глави Адміністрації Президента. Зараз молодь масово звертається по допомогу до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня 2010 року ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, виш має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив» підтримує молодіжний рух, молодіжні організації та підготовку молодих лідерів в Україні. Працює з метою інституційного зміцнення молодіжного руху, навчання і забезпечення активних учасників об’єднань молоді, розвитку студентських та загалом молодіжних ініціатив.

Одним з найважливіших стратегічних завдань ФРІ є збільшення кількості молодих активістів суспільного життя, щоб почати невпинну ланцюгову реакцію позитивних змін в суспільстві. ФРІ є незалежною неурядовою організацією, не належить до жодної з політичних партій, не підтримує жодного партійного лідера і не бере участі у виборах як сторона виборчого процесу